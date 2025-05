Nach einem Unfall mit drei Toten in Freiburg ist der Hergang noch unklar. Ein Auto war auf einen parkenden Lkw geprallt. Der ADAC sieht an der Unfallstelle keine erhöhte Gefahr. Nach Auskunft eines Polizeisprechers liegt die Einfahrt zu dem Parkplatz so eng an der Bundesstraße, dass dies durchaus mal verwechselt werden könnte. Ob das der Grund für den Unfall gewesen ist, versuchen die Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg herauszufinden.