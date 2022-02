Getötete Polizeibeamte aus Kusel: Bundesweite Trauerfeiern

Mit einer Schweigeminute und bundesweiten Trauerfeiern wurde heute der getöteten Polizistin und des Polizisten aus Rheinland-Pfalz gedacht. Die Betroffenheit im Land ist groß.

In Baden-Württemberg wurden vielerorts Trauerfeiern abgehalten, um der 24-jährigen Polizeianwärterin und des 29-jährigen Oberkommissars zu gedenken. Unter anderem in Heilbronn und Karlsruhe kamen zahlreiche Vertreter der Polizei und des Landes zusammen.

BW: Zentrale Gedenkveranstaltung auf dem Heilbronner Marktplatz

Die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes Baden-Württemberg als Teil der bundesweiten Schweigeminute begann um 10 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz. Mit gesenkten Köpfen und gekreuzten Händen gedachten am Freitagvormittag Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker und etwa 15 Polizistinnen und Polizisten der getöteten Kollegen.

Baden-württembergische Polizei zeigt sich solidarisch

Im Anschluss hielt der Innenminister eine kurze Ansprache. "Wenn Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag mit viel Engagement für unsere Sicherheit sorgen, die sich selbst in Gefahr bringen, um uns zu schützen, angegriffen und sogar brutal ermordet werden, dann trifft uns das als Gesellschaft zutiefst. Dieser Angriff ist ein Angriff auf uns alle", so Strobl. Auch die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz kam zu Wort: "Es ist zutiefst verachtenswert, dass zwei junge Menschen, die noch ihr Leben vor sich hatten, durch eine solch abscheuliche Tat aus dem Leben gerissen wurden. Wir wollen über die Ländergrenze hinweg ein deutliches Zeichen der Verbundenheit senden und gleichzeitig auch ein unmissverständliches Signal an die Öffentlichkeit: Wir werden Gewalt gegen die Polizei niemals tolerieren", sagte Hinz.

Trauerfeier auch in Karlsruhe

In Karlsruhe haben sich am Freitagvormittag circa 100 Polizistinnen und Polizisten auf dem Marktplatz versammelt, um der beiden Getöteten zu gedenken. Rund 30 Streifenfahrzeuge und Motorräder der Polizei standen um Punkt zehn Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht zwischen Pyramide und dem Karlsruher Rathaus.

Emotionaler Abschied in Rheinland-Pfalz

Nachdem am Donnerstagabend ein emotionaler Trauergottesdienst in Kusel gefeiert wurde, steht die Stadt am Freitag zusammen und erweist den getöteten Beamten die letzte Ehre. Kollegen, Angehörige und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nahmen teil. Auch in Kaiserslautern wurde der beiden Opfer gedacht.