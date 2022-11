In vielen Regionen des Landes wird am Mittwoch der Opfer der NS-Pogromnacht am 9. November 1938 gedacht. Unter anderem sind Gedenkfeiern, Mahnwachen und Rundgänge geplant.

In der Pogromnacht vor 84 Jahren wurden im damaligen "Dritten Reich" auf Anweisung der NS-Machthaber jüdische Geschäfte zerstört, Synagogen niedergebrannt und Juden misshandelt und getötet. Um an die Verbrechen zu erinnern, finden dazu wie in anderen Bundesländern auch in Baden-Württemberg Gedenkveranstaltungen statt.

Die Geschehnisse und Hintergründe des 9. November 1939 fasst dieser Beitrag von SWR Wissen zusammen:

In Gedenken an die Opfer kommt die Synagogengemeinde Konstanz am Mittwochvormittag zu einer öffentlichen Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof zusammen. Am 9. November 1938 wurde durch die SS die Synagoge in Konstanz niedergebrannt. In Bad Buchau und in Laupheim finden am Abend auf dem jüdischen Friedhof Gedenkfeiern statt.

Mit Friedensgebeten, geführten Rundgängen und Mahnwachen erinnern am 9. November Menschen in der Region Stuttgart an das Verbrechen an den Juden. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg gedenkt am Abend in der Stuttgarter Synagoge. Im Stuttgarter Westen gibt es einen geführten Rundgang, auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg wird das Schicksal des jüdischen Viehhändlers Harry Kahn aus Baisingen bei Rottenburg aus zwei Perspektiven nachgezeichnet. In Göppingen folgt auf ein ökumenisches Friedensgebet in der evangelischen Stadtkirche eine Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz.

Auch in Südbaden wird der Opfer gedacht. In einer Gedenkfeier wollen zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Waldshut-Tiengen gemeinsam mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden an die Opfer des Nazi-Terrors erinnern.

In Lörrach findet eine Mahnwache auf dem Neuen Markt statt. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) soll ein Kranz an der Gedenktafel für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft niedergelegt werden.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm lädt im Weinhof zu einer musikalisch begleiteten Gedenkveranstaltung in Ulm ein. In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird an den Gmünder Rechtsanwalt David Heimann erinnert. Er verlor seine Zulassung, wurde in Dachau inhaftiert und konnte 1941 gerade noch in die USA emigrieren.

In Aalen (Ostalbkreis) hatte das "Netzwerk für Demokratie" bereits Dienstagabend zu einer Mahnwache für die ins Vernichtungslager Treblinka verschleppte Fanny Kahn geladen. Ebenfalls am Dienstag erinnerte die Stadt Heidenheim zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern am Gedenkstein in den Georg-Elser-Anlagen im Teilort Schnaitheim an den Widerstandskämpfer aus Königsbronn.

In Heilbronn lädt Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) unter dem Motto "Wider das Vergessen" am Abend zu einer Gedenkfeier auf den Max-Beermann-Platz ein. Geplant ist unter anderem ein gemeinsamer Gang zum Synagogengedenkstein, an dem ein Kranz niedergelegt werden soll. Veranstaltungen soll es auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Schwäbisch Hall geben.

Auch Tübinger Institutionen, Vereine und Personen gedenken der Geschichte der Tübinger Juden und ihrer Synagoge mit einem Veranstaltungsprogramm. Zur Erinnerung an dieses Geschehen gestalten zum Beispiel die Stadt Tübingen, die Geschichtswerkstatt und weitere Kooperationspartner eine Gedenkveranstaltung. In der Alten Synagoge Hechingen gibt es einen Klavierabend, bei dem der Lebensweg einer jüdischen Familie nachgezeichnet wird.