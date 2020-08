Um 8.15 Uhr am 6. August 1945 warfen die USA die erste im Krieg eingesetzte Atombombe auf Hiroshima ab. "Little Boy", wie die Bombe genannt wurde, löschte das Leben von mindestens 70.000 Menschen sofort aus. Dass so etwas nie mehr passieren kann, bezweifeln einige - was auch die vielen mahnenden Worte am 75. Jahrestag zeigen. mehr...