Am Montag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum dritten Mal. In Baden-Württemberg gibt es mehrere Gedenkfeiern - ein Überblick.

Anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben in Baden-Württemberg Kirchen, Verbände und Friedensgruppen zu zahlreichen Aktionen aufgerufen.

Ukraine-Krieg: Aktionen zum dritten Jahrestag im Raum Stuttgart

In Stuttgart wird am 24. Februar seit 18 Uhr mit einem Demozug durch die Innenstadt unter dem Motto "Light will win over darkness. Believe in Ukraine!" den Opfern des Krieges gedacht. Anschließend findet eine Kundgebung auf dem Schlossplatz statt. Vor dem Stuttgarter Rathaus wurden am Montag ukrainische Flaggen gehisst. Eine offizielle Veranstaltung der Stadt gibt es an diesem Tag jedoch nicht. Laut der Stadt findet am 28. Februar im Rathaus eine Vernissage der Ausstellung "Woran wir glauben" mit Fotos von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Nr. 20 aus Chmelnyzkyj statt.

In Filderstadt (Kreis Esslingen) gibt es am Abend eine Solidaritätsveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum FILharmonie. Dort sprechen sowohl der Oberbürgermeister Christoph Traub (CDU) als auch der Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Poltawa per Live-Schalte. Beginn war 17 Uhr.

Mehrere Kundgebungen in Baden-Württemberg

Auf dem Mannheimer Marktplatz findet am Montag seit 18 Uhr eine Kundgebung statt, um an den "Beginn des völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu erinnern", teilen die Veranstalter mit. Den Start bildete eine Friedenskette um 17:30 Uhr zwischen Paradeplatz und Marktplatz. Mit dabei: Bürgermeister Thorsten Riehle (SPD) und die Staatssekretärin im Verkehrsministerium Elke Zimmer (Grüne).

Rund 250 Menschen sind in Tübingen zur Kundgebung gekommen. Sie trugen Ukraine-Fahnen, einige waren in die Fahnen gehüllt, Schilder forderten zur Solidarität mit der Ukraine auf. In den Reden ging es unter anderem darum, dass Friedensverhandlungen nicht ohne Beteiligung der Ukraine selbst stattfinden könnten. Eine Rednerin sagte, dass der Krieg bereits drei Jahre dauere, sei ein Zeichen dafür, dass wir die Ukraine im Stich gelassen hätten. Eine Teilnehmerin war der gegenteiligen Auffassung: Seit drei Jahren halte die Ukraine durch, das zeige, dass Europa zur Ukraine stehe. Einigkeit herrschte darüber, dass es auch in Europas eigenem Interesse sei, die Ukraine zu unterstützen.

Die Stimmung war traurig und friedlich bei der Tübinger Kundgebung zum Jahrestag des russichen Angriffs auf die Ukraine. SWR Peter Binder

Bei der 128. Mahnwache für eine freie und souveräne Ukraine und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen wurde in Ulm demonstriert. Los ging es hier am Montag um 18 Uhr am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz. Gemeinsam mit den Oberbürgermeistern der Städte Ulm und Neu-Ulm, Martin Ansbacher (SPD) und Katrin Albsteiger (CSU), möchte man "zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen", teilen die Veranstalter mit. Seit Kriegsbeginn findet in Ulm jeden Mittwoch um 19 Uhr eine Mahnwache statt.

Drei Jahre Krieg in der Ukraine: Solidaritätskonzert in Pforzheim

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg e.V. veranstaltet am Montagabend eine Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge. Es gibt einen Friedensmarsch sowie eine Gedenkveranstaltung im Kaisersaal des Historischen Kaufhauses. Auch in Kehl und Offenburg finden ähnliche Aktionen statt.

In Pforzheim findet am Abend ein Solidaritätskonzert statt. "Das Kulturhaus Osterfeld und die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft möchten damit ein Zeichen der Unterstützung und Hoffnung für die Menschen in der Ukraine setzen", schreiben die Veranstalter in einem Post auf Instagram.