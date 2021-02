Die Polizei hat am Wochenende in Konstanz und in Bodmann-Ludwigshafen (Konstanz) zwei Geburtstagsfeiern wegen Corona-Verstößen beendet. In Bodmann-Ludwigshafen feierte ein 51-Jähriger seinen Geburtstag mit über 30 Gästen, von denen sich laut Polizei kaum jemand an die Corona-Regeln hielt. In Konstanz löste die Polizei in einem Wohnhaus das Fest eines 26-Jährigen auf, den er mit mehreren Erwachsenen feierte.