Gehörlose schneidet der Mund-Nasen-Schutz von der Kommunikation ab. So können sie nicht mehr von den Lippen ablesen, was der andere sagt. Die Gebärdensprache ist nur bedingt hilfreich, weil auch dabei die Mimik sehr wichtig ist. An der Gehörlosenschule in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) haben Betroffene am Mittwoch - dem Welttag der Gebärdensprache - erklärt, wie sie mit der Situation umgehen.

Sendung am Mi , 23.9.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW