Lokführergewerkschaft beendet Streik bei SWEG

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen Streik bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG) und deren Tochter SBS beendet. Das teilten GDL und SWEG am Samstagnachmittag mit.

SWEG: Weitere kurzfristige Streiks möglich

Es dauere noch einige Zeit, bis der Schienenverkehr wieder regulär laufe, teilte ein SWEG-Sprecher mit. Außerdem müsse auch weiterhin mit sehr kurzfristigen, weiteren Arbeitsniederlegungen gerechnet werden. Züge könnten dann im Fahrtverlauf stehen bleiben und ausfallen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren.

Region Stuttgart stark von Streik betroffen

Die GDL hatte den Streik am Freitagnachmittag kurzfristig angekündigt. Betroffen waren in der Region Stuttgart beispielsweise die Regionalbahnen zwischen Stuttgart, Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen, aber auch die Frankenbahn in der Region Heilbronn-Franken.

Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky hatte angekündigt, die von den beiden Eisenbahngesellschaften befahrenen Netze könnten von Reisenden in den nächsten Wochen nicht mehr kalkulierbar und verlässlich genutzt werden. Ob und wann es weitere Streiks geben könnte, blieb unklar.

GDL will für gesamten SWEG-Konzern verhandeln

In den vergangenen Monaten hatte die GDL schon mehrfach zu Warnstreiks und nach erfolgter Urabstimmung auch zu Streiks bei der SWEG aufgerufen. Nach Unternehmensangaben hielten sich die Auswirkungen jeweils in Grenzen. Lediglich im Netz der SBS rund um Stuttgart habe es größere Einschränkungen gegeben.

In dem Tarifkonflikt geht es darum, dass die Lokführerwerkschaft GDL einen Tarifvertrag aushandeln möchte - und zwar nicht nur für die SBS, sondern für den gesamten SWEG-Konzern. Er zählt insgesamt 1.800 Beschäftigte.

Die landeseigene SWEG lehnt das ab. Sie will die SBS - die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg - nicht dauerhaft übernehmen. Die SWEG hatte die SBS zunächst für zwei Jahre übernommen, weil die Abellio-Tochter 2017 in finanzielle Schiefage geraten war.