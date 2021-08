Ab Donnerstag: Lokführergewerkschaft GDL kündigt erneut Bahnstreik an

Der Tarifkonflikt zwischen GDL und Deutscher Bahn ist noch immer nicht gelöst. Nun hat die Gewerkschaft den bisher längsten Streik angekündigt.

Bahnreisende müssen erneut wegen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. GDL-Chef Claus Weselsky kündigte im laufenden Tarifstreit mit der Bahn den dritten und längsten Streik an. Ab Donnerstag, dem 2. September, um 2 Uhr sollen die Lokführerinnen und Lokführer ihre Arbeit niederlegen.

GDL kritisiert "Blockadehaltung" der Deutschen Bahn

Der Streik werde im Personenverkehr bis zum 7. September dauern, erklärte Weselsky am Montag in Frankfurt. "Das ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen, und zwar absichtlich", sagte Weselsky. "Wir sehen uns angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager nicht bereit und nicht gewillt, hier kürzere Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen." Unbefristete Streiks stünden derzeit aber nicht zur Debatte, betonte Weselsky. Unbefristete Streiks stünden aber nicht zur Debatte, betonte Weselsky.

Der Arbeitskampf des Zugpersonals hatte schon im August zweimal für einige Tage große Teile des Fern- und Nahverkehrs lahmgelegt und die Reisepläne von Millionen Fahrgästen durchkreuzt. Der jüngste Streik war in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche zu Ende gegangen. Die Bahn reagierte mit Notfahrplänen. Im Fernverkehr konnten bis zu 30 Prozent des Angebots aufrechterhalten werden, im Regionalverkehr einschließlich der S-Bahnen waren es im Schnitt 40 Prozent.

Ausfälle in Baden-Württemberg im Regional- und Fernverkehr erwartet

In Baden-Württemberg war es während des vergangenen Streiks zu teils massiven Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr rund um Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Ulm, Heilbronn, in der Neckar-Alb-Region und im Nordschwarzwald, am Bodensee und im Rhein-Neckar-Raum rund um Mannheim gekommen. Noch massiver waren die Streikauswirkungen im Fernverkehr der Bahn - zum Beispiel zwischen Stuttgart und München oder Mannheim und Köln. Auch der Güterverkehr war betroffen. Am Tag nach den bisherigen Streiks lief der Zugverkehr wieder weitgehend normal.

Bahn wirft GDL Spaltung der Belegschaft vor

Im Tarifkonflikt gab es seither keine Annäherung mit dem Management. In Interviews der vergangenen Tage hatte Bahnchef Richard Lutz die Gewerkschaft aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dem GDL-Vorsitzenden Weselsky warf er zugleich vor, mit Falschbehauptungen die Belegschaft zu spalten.

Das fordert die GDL von der Bahn

Die GDL fordert eine Tariferhöhung um 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn ist zu einer Lohnerhöhung in diesem Volumen bereit, aber erst später als von der Gewerkschaft gefordert. Gesprächsbereit ist der Arbeitgeber auch zu einer Corona-Prämie, wenn auch bislang ohne beziffertes Angebot. Streit gibt es außerdem über die anstehende Reform des Betriebsrentensystems. Die GDL will auch im Konkurrenzkampf mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) punkten.