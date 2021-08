Seit dem frühen Morgen bestreikt die GDL erneut bundesweit den Personenverkehr. Auch in Baden-Württemberg müssen sich Reisende auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihren Streik bei der Deutschen Bahn am frühen Montagmorgen auch auf den Personenverkehr ausgeweitet. "Pünktlich um zwei Uhr morgens sind wir in den Streik gegangen", sagte ein Mitarbeiter der GDL am frühen Montagmorgen. Bis Mittwochfrüh um 2 Uhr müssen sich bundesweit Millionen Reisende auf massive Einschränkungen vor allem im Fernverkehr einstellen. Neben den Lokführerinnen und Lokführern sind erneut auch Beschäftigte in der Infrastruktur - etwa in den Stellwerken - aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Der Ersatzfahrplan der Bahn ist nach Angaben des Unternehmens stabil angelaufen. "Trotz des verlässlichen Grundangebots kann die DB nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen", teilte die Bahn in ihrem Presse-Blog mit. Wenn möglich, sollten die Menschen ihre Bahnfahrten auf die Zeit nach dem Streik verschieben.

S-Bahn in Stuttgart im Stundentakt - Einschränkungen im Raum Karlsruhe

Rund ein Viertel der Fernzüge sollen demnach fahren. Vor allem auf einigen Hauptachsen soll alle zwei Stunden ein Zug fahren. Doch das Angebot werde regional sehr unterschiedlich verteilt sein, hieß es. Zugausfälle und Verspätungen würden zur Regel.

Bei der S-Bahn Stuttgart etwa sollen die Hauptlinien im Stundentakt fahren. Auch im Karlsruher S-Bahn-Verkehr werden Einschränkungen erwartet. Die Bahn geht davon aus, dass sich der Verkehr im Laufe des Mittwochs wieder normalisiert.

GDL schlägt Verhandlungen über Corona-Prämie aus

Die Bahn war am Sonntag mit dem Versuch gescheitert, den Streik im Personenverkehr noch abzuwenden. Sie erklärte sich bereit, über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten, eine der GDL-Forderungen, zu verhandeln. Die GDL sah darin jedoch ein "Scheinangebot" und hielt an den Streikplänen fest. Bereits vor knapp zwei Wochen hatte die GDL bundesweit gestreikt. Die GDL kämpft unter anderem für eine bessere Bezahlung und fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

GDL-Kundgebung in Stuttgart geplant

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, möchten GDL-Mitglieder am Montag in Stuttgart zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz zusammenkommen, wie der Vorsitzende des GDL-Bezirks Süd-West, Lutz Dächert, am Samstag mitteilte. Daran soll demnach auch der stellvertretende Bundesvorsitzende Norbert Quitter teilnehmen.

Pro Bahn fordert neues Tarifeinheitsgesetz

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert wegen des erneuten Ausstands von der nächsten Bundesregierung eine Änderung des Tarifeinheitsgesetzes. "Das bisherige Gesetz kann man in die Tonne treten. Es löst das Problem der konkurrierenden Gewerkschaften nicht", sagte Pro-Bahn-Sprecher Peter Naumann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er schlug vor, durch Wahlen von Gremien, die dann Tarife verhandeln, die verschiedenen Gewerkschaften jeweils einzubinden. Im Fall der Bahn sei eine Lösung besonders notwendig, da von Streiks nicht nur die Arbeitgeber, sondern immer auch die Fahrgäste betroffen seien.

"Es wäre gut, wenn jetzt beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Mit Streik und Pressekonferenzen löst man keinen Konflikt", sagte Naumann mit Blick auf die GDL und die Bahn.