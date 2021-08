Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn ist beendet. An zwei Tagen in Folge wurden weite Teile des Bahnverkehrs im Land lahmgelegt. Am Freitag bemüht man sich um Regelbetrieb.

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL kam um 2 Uhr planmäßig zum Abschluss. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben daran, den reibungslosen Betrieb auf allen Linien möglichst schnell wiederherzustellen. Fahrgäste müssen jedoch auch am Freitag mit einzelnen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Drei Viertel der Fernzüge am Donnerstag ausgefallen Fahrgäste der Deutschen Bahn hatten auch am Donnerstag mit Verspätungen und Zugausfällen in Baden-Württemberg zu kämpfen. Das große Chaos an den Bahnhöfen blieb allerdings aus. Viele Reisende hatten ihre Fahrten offenbar verschoben. Für den Ersatzfahrplan am Donnerstag konnte die Bahn nach eigenen Angaben "weitere Reserven mobilisieren" und rund 15.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stellen. Insgesamt fuhren damit laut Konzern rund 220 Fernverkehrszüge - ein Viertel der üblichen Verbindungen. Unter anderem auf der Strecke zwischen Stuttgart und dem Frankfurter Flughafen konnte das Unternehmen mehr Züge aufs Gleis bringen als am Mittwoch. Stark betroffen vom Lokführerstreik im baden-württembergischen Regionalverkehr waren nach wie vor die S-Bahnen im Großraum Stuttgart und im Rhein-Neckar-Raum. Im Regionalverkehr der DB Regio waren den Angaben zufolge wegen des Streiks nur 40 Prozent der sonst üblichen Züge bundesweit im Einsatz. Streik im Personenverkehr seit Mittwochmorgen Zum Start des Streiks am Mittwochmorgen ging im baden-württembergischen Fernverkehr wie erwartet fast nichts mehr. Nach Angaben der Bahn fuhr nur einer von vier Zügen planmäßig. Auch wenn viele auf das Auto umstiegen oder ihre Fahrt gar nicht erst antraten: Die Züge, die fuhren, waren meist restlos überfüllt. Mit dem Streik wollen die Mitglieder der GDL Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen machen. Güterzüge ließen sie schon seit Dienstagabend stehen. Lokführerstreik bei der Bahn Fragen und Antworten: Das sind Ihre Fahrgastrechte beim Bahnstreik Die Lokführergewerkschaft GDL streikt von Mittwoch bis Freitagfrüh. Viele Züge werden ausfallen oder sich verspäten. Fragen und Antworten zur Erstattung. mehr... Bahnkunden können Fernverkehr-Ticket kostenfrei stornieren Am Mittwoch hatte die Bahn auf Twitter mitgeteilt, dass Fahrgäste, die ihre im Streik-Zeitraum gebuchte Reise verschieben möchten, ihr Fernverkehr-Ticket bis einschließlich 20. August flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren können. Fahrgäste, die im Zeitraum vom 11.8. bis 13.8.2021 ihre Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 20.8.2021 flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. https://t.co/j7vLplli3M #gdlstreik https://t.co/kVtGPxzTAy Weitere Lokführerstreiks möglich GDL-Chef Claus Weselsky hat bereits mit weiteren Streiks gedroht. Insbesondere die von der Bahn vorgeschlagene lange Laufzeit von 40 Monaten für den Tarifvertrag müsse vom Tisch. Zu den vom Streik Betroffenen sagte Weselsky: "Ich verspreche euch nicht, dass es am Freitag schon vorbei ist. Aber wir gehen sorgsam mit unserer Tarifmacht um." Eine Entscheidung über weitere Arbeitskampfmaßnahmen soll erst in der kommenden Woche fallen. Nicht bestreikt wird die Konkurrenz der Deutschen Bahn, die im Regional- und Güterverkehr beträchtliche Marktanteile hat. Bei ihr kam es am Mittwoch ihren Verbänden zufolge nur zu vereinzelten Störungen.