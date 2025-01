Zwei Tote nach Gasunfall auf Bosch-Gelände in Reutlingen

per Mail teilen

Die Explosion, deren Erschütterung auch weit im Umkreis zu spüren war, ließ nichts Gutes erahnen: Direkt am Südtor von Bosch in Reutlingen ist am Dienstagmorgen Gas ausgetreten. Als zwei Mitarbeitende einer externen Firma die Ursache des Gaslecks erforschen wollten, reagierte das Gas mit der Luft. Es kam zu einer Explosion bei der die beiden Mitarbeitenden tödlich verunglückten. Zudem erlitt ein dritter Mitarbeiter ein Knalltrauma.