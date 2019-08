Das Gaststätten-Sterben im ländlichen Raum hält in Baden-Württemberg an. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga warnt vor negativen Auswirkungen auf den Tourismus.

Im Jahr 2017 gab es in Baden-Württemberg rund 31.000 Gastronomie-Betriebe. Während deren Zahl im landesweiten Durchschnitt innerhalb von zehn Jahren um gut sieben Prozent gesunken ist, sind ländliche Regionen weitaus stärker betroffen.

Im Main-Tauber-Kreis ist die Zahl der Gastronomiebetriebe mit 22,4 Prozent im gleichen Zeitraum am stärksten zurückgegangen. Im Neckar-Odenwald-Kreis ging die Zahl der Gaststätten um 21,7 Prozent und im Alb-Donau-Kreis um 18,6 Prozent zurück. In Städten ist der Rückgang dagegen deutlich schwächer. In Stuttgart nahm die Zahl der Gaststätten lediglich um 5,6 Prozent ab, in Karlsruhe um rund 2,3 Prozent und in Freiburg konnte sogar ein Zuwachs von fast einem Prozent verzeichnet werden.

Fritz Engelhardt, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Baden-Württemberg, spricht von einem Stadt-Land-Gefälle: Weil viele Einwohner zur Arbeit in größere Gemeinden oder Städte pendeln und dort auch teilweise ihre Freizeit verbringen würden, könne der Gastwirt auf dem Dorf wirtschaftlich nicht mehr überleben, so Engelhardt. Der Dehoga-Präsident warnt vor mittelfristigen Standort-Nachteilen für den derzeit noch boomenden Tourismus, weil es im ländlichen Raum an Gastronomie fehle.

Hilfen vom Land sollen Gaststätten retten

Für viele Betriebe gibt es keine Nachfolger, junge Gastronomen scheuen das finanzielle Risiko auf dem Land. Deswegen fordert Engelhardt Eigenkapitalhilfen vom Land, um potentielle Gaststätten-Nachfolger zu unterstützen.

Das Landwirtschaftsministerium hat angesichts des Gaststätten-Sterbens den Fördersatz im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum für 2020 auf bis zu 35 Prozent erhöht. Der Fraktionschef der Landes-CDU, Wolfgang Reinhart, fordert, diese Quote dauerhaft festzuschreiben. "Stirbt die Dorfgaststätte, dann stirbt das Dorf", sagte Reinhart dem SWR.