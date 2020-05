Die Corona-Beschränkungen werden gelockert: Die Gastronomie in Baden-Württemberg öffnet am Montag wieder. Viele freuen sich auf ihren Lieblings-Thai oder -Italiener. Hier sind die Regeln.

Nach Wochen sozialer Distanz können die Baden-Württemberger ab Montag wieder Cafés, Restaurants und Lokale besuchen - mit einigen Auflagen und nur nach Reservierung. Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zur Hygiene.

Seit Wochen sind Restaurants und Gaststätten in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Keine Gäste, kein Umsatz. Für Tausende von kleineren Betrieben bedroht das mittlerweile die Existenz, sagt Wolfgang Fuchs, Studiengangleiter Gastgewerbe an der Dualen Hochschule Ravensburg.

Muss man sich beim Restaurantbesuch Sorgen machen wegen der Hygiene?

Die Restaurant- und Kneipenbetreiber müssen strenge Regeln einhalten. Jeder Gast kriegt einen Sitzplatz. In Sachen Abstand und Hygiene gelten sowieso die Grundregeln. Also 1,5 Meter Platz zwischen den Tischen sowie regelmäßiges Desinfizieren von Tischen und Speisekarten etwa.

Was ich selbst sehr beruhigend finde, ist, dass benutzte Bier- oder Weingläser nicht eben schnell durch kaltes und benutztes Wasser an der Theke gezogen werden dürfen, sondern bei mindestens 60 Grad Celsius mit Seife gespült werden müssen. Sprich: Spülmaschinen-Zwang. Das gilt sowohl für Gläser als auch für Teller und Besteck und sorgt für virensichere Sauberkeit.

Wegen der Corona-Auflagen müssen in Restaurants aus Abstandsgründen Plätze frei bleiben. Eine pfiffige Idee: Hier wurden an den gesperrten Tischen täuschend echt aussehende Puppen platziert. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wie ist das mit dem Gang zur Toilette?

Wie gesagt, regelmäßiges Desinfizieren ist Pflicht. Das gilt nicht nur für den Tisch im Gastraum, sondern auch für die Toilette - also für alle Flächen, die berührt werden. Wir Gäste sollten beim Betreten des Restaurants die Hände desinfizieren, ebenso beim Verlassen der Toilette. Mundschutzpflicht gilt auch, solange wir nicht am Tisch sitzen. Also da wird schon viel getan.

Auch in der Gastronomie müssen wegen des Coronavirus die Abstandsregeln eingehalten werden, drinnen und draußen gilt 1,50 Meter. dpa Bildfunk Marijan Murat/dpa

Kann man es wagen, im Restaurant innen im Gastraum zu sitzen?

Was nicht unterschätzt werden sollte, ist das Lüften der Gasträume. Denn ohne Lüften stellen die winzig kleinen Tröpfchen, die beim Sprechen und Atmen ausgeschieden werden, eine Ansteckungsgefahr dar, die man wohl bisher stark unterschätzt hat. Diese sogenannten Aerosole sind so winzig, dass sie lange in der Luft schweben. Sprich, wenn vor mir jemand Ansteckendes am Tisch saß, könnte es schon reichen, die gleiche Luft zu atmen, um mich selbst anzustecken.

Deshalb ist Lüften so wichtig, dann passiert das nicht. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der setzt sich einfach gleich draußen hin.