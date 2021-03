Für Gaststätten und Hotels gibt es weiterhin keine Öffnungsperspektive. An einem der Osterfeiertage in ein Ausflugslokal einkehren? Daraus wird nichts, was die Wirte und Hoteliers am meisten ärgert - so auch in einer Jahrzehnte alten Traditionsgaststätte in Freiburg.

Sendung am Di , 23.3.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW