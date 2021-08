Seit Montag gilt in Baden-Württemberg in der Innengastronomie: Wer rein will, muss nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Sascha Hallweg, Inhaber des Restaurants Blume in Freiburg, hält die nötigen Kontrollen für "machbar".

Im Gespräch mit dem SWR sagte Hallweg: "Im Mai, Juni mussten alle ihren Test vorzeigen, sogar im Außenbereich. Da hat es auch funktioniert. Wir wissen, was auf uns zukommt." Bisher musste Hallweg allerdings noch wenig kontrollieren, weil er bis jetzt "hauptsächlich den Biergarten bespielt" hat. Öffnen nur für Geimpfte? "Heißes Eisen" Manche Gastronomen wollen nur Geimpfte in ihre Innenräume lassen. Für Hallweg ist das ein "heißes Eisen". Er kann sich das nicht vorstellen, auch wenn er in seinem Restaurant "eher weniger Laufkundschaft" hat. "Den Schritt, Ungeimpfte draußen zu lassen, würde ich nicht machen - auf keinen Fall“, so Hallweg im SWR.