Gastronomie und Hotels gehören zu den großen Verlierern der andauernden Corona-Krise. Das Land will betroffenen Betrieben jetzt eine Perspektive bieten und legt konkrete Pläne vor.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium bereitet konkrete Öffnungsschritte für Hotels und die Gastronomie vor. Bei einem Spitzentreffen ist nach SWR-Informationen über das weitere Vorgehen beraten worden.

Perspektive noch vor Pfingsten

Noch vor den Pfingstferien soll klar sein, wann welche Betriebe öffnen können. Spätestens nächste Woche will das Gesundheitsministerium die Öffnungs-Strategie auch rechtlich ausgearbeitet haben. Bei dem Spitzengespräch mit dem Ministerium hatten Vertreter der Hotel- und Gaststättenbranche um rechtzeitige Informationen gebeten, um die Öffnungen vorbereiten zu können.

Wirtschaftsvertreter und kommunale Spitzenverbände begrüßen, dass es nun auch in Baden-Württemberg Öffnungsperspektiven gibt. Geplant ist, dass Biergärten und Außengastronomie sowie Hotels in Stadt- und Landkreisen aufmachen können, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 liegt.

Landesregierung ist vorsichtig optimistisch

Die Infektionszahlen sinken in vielen Regionen. Deshalb zeigt sich die Landesregierung vorsichtig optimistisch. Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hält Lockerungen in den Pfingstferien für möglich. Außerdem, so der Sozialminister schon am Dienstag, sollten weitere Modelle wie in Tübingen untersucht werden. "Wenn sich das dann 14 Tage bewährt und die Inzidenz sinkt, dann werden wir weitere Bereiche versuchen mit einzubauen und dann weiter zu öffnen", sagte Lucha. Die Voraussetzung dafür sei aber, dass auch bei gelockerten Auflagen die Ansteckungszahlen zurückgingen.

Das Sozialministerium will nun rechtzeitig vor Pfingsten Klarheit schaffen, welche Bereiche wann und zu welchen Bedingungen öffnen können. Die Hotel- und Gaststättenbranche habe darum gebeten, möglichst rasch konkrete Ausformulierungen zu bekommen, teilte das Ressort von Sozialminister Lucha mit. Ein gewisser Vorlauf zur Vorbereitung der Umsetzung der Regelungen sei nötig.