In wenigen Tagen soll über die umstrittene Luca-App beraten werden. Jetzt fordert das Gastgewerbe in BW die Kontaktdaten-Sammelpflicht in der Gastronomie komplett abzuschaffen.

Das Einchecken per App oder das Ausfüllen von Kontaktformularen gehörte in Corona-Zeiten lange zum Alltag. Während es damit nicht nur in Bayern schon wieder vorbei ist, müssen baden-württembergische Gastronomen weiter sammeln.

Das Sammeln von Daten der Gäste sei allerdings enorm aufwendig und trage in der Praxis nicht wirkungsvoll dazu bei, die Pandemie einzudämmen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Positionspapier des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA). Es passiere nur wenig mit den erhobenen Daten, die unter anderem mit der Luca-App gesammelt werden. Gastronomen und Hoteliers in Baden-Württemberg fordern ein Ende der Kontaktdatenerfassung.

"Aufwand und Nutzen stehen bei der Pflicht zur Gäste-Kontaktdatenerfassung im Gastgewerbe in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zueinander"

"Die Landesregierung sollte die Betriebe deshalb so schnell wie möglich von dieser überflüssigen Pflicht befreien", kritisierte der Verband.

Kontakterfassung erfolgte bisher Luca-App, Corona-Warn-App oder auf Papier

Die Luca-App soll Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die gesetzlich vorgeschriebene Erfassung der Kontakte der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Sie kann direkt mit den Gesundheitsämtern verbunden werden. In der App können auch Impfnachweise hinterlegt werden.

Die Alternative dazu, die Corona-Warn-App der Bundesregierung, kann Bürger wiederum über ein mögliches Infektionsrisiko informieren. Kontaktdaten können auch auf Papier gesammelt werden.

Vor allem die Luca-App in der Kritik

Vor einer Entscheidung des Landes über eine weitere Nutzung der kostenpflichtigen Luca-App zur Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie wird sich der DEHOGA am Montag auch mit Kritikern, Betreibern und Gesundheitsämtern austauschen. Auf Einladung des Gesundheitsministeriums werden an der öffentlichen Sitzung außerdem Experten des Freiburger Chaos Computer Clubs sowie Vertreter der staatlichen Corona-Warn-App teilnehmen.

Die Luca-Software war von Anfang an heftiger Kritik ausgesetzt. Die App sorgte zuletzt erneut für Diskussionen, weil in Mainz die Polizei bei Ermittlungen zu einem tödlichen Sturz in einer Gaststätte auf Daten aus der App zurückgegriffen hatte - dafür reichte die Rechtsgrundlage aber nicht.

Auch in Baden-Württemberg haben Ermittlungsbehörden versucht, über Gesundheitsämter an Daten aus der Luca-App zu kommen. Eine Umfrage des ZDF-Nachrichtenportals "heute.de" ergab nun, dass es im Land noch weitere Fälle gab. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte mit, die Polizei habe im Juli 2021 die Gästeliste einer Veranstaltung wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ausgewertet. Auch die Staatsanwaltschaft Mosbach habe im Sommer 2021 Besucherdaten eines Schwimmbads abgefragt, um Geschädigte und Zeugen in einem Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu finden.

Landesregierung: Luca-App ist ein wichtiger Baustein für die Vorsorge

Derzeit wird in fast allen Bundesländern, die während der Pandemie einen Linzenzvertrag mit den Betreibern der Luca-App abgeschlossen haben, beraten, ob der Vertrag verlängert werden soll oder nicht. Baden-Württemberg will nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums bis Ende Februar entscheiden. Wenige andere haben bereits beschlossen, nicht länger auf die App zu setzen. Auch der Chaos-Computer-Club Freiburg stellt den Nutzen der App in Frage.

Die baden-württembergische Landesregierung hatte hingegen zuletzt betont, die App sei ein "guter und datenschutzkonformer Baustein" der Vorsorge. Die Gesundheitsämter im Land seien "sehr zufrieden mit der Luca-App".

In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen müssen bereits keine persönlichen Daten mehr angegeben werden. Bayern sieht eine solche Pflicht nur noch bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in Beherbergungsbetrieben vor.