Energiepreise explodieren - immer mehr Anbieter kündigen oder stornieren Verträge

Kritik an Energieunternehmen wächst - Kündigungen seitens der Unternehmen sind laut Verbraucherzentrale keine Einzelfälle. SWR-Aktuell hat nachgefragt.

Teuer, teurer, am teuersten. Ungefähr so sieht momentan die Suche nach dem günstigsten Strom- und Gasanbieter aus. Die Energiepreise in Europa steigen seit Anfang des Jahres stetig. Die Empörung bei den Bürgern ist groß. Das spiegelt sich auch in den sozialen Netzwerken wieder. Unter den Hashtags #Strom und #Energiewende hagelt es Kritik. "Ich stehe nicht auf bis ich Tageslicht habe", heißt es beispielsweise bei Twitter. Verbraucher müssen also immer tiefer in die Tasche greifen.

Heute gibt es nur 200 tweets von mir. Ick muß #Strom sparen.

Zum Ärger der Verbraucher kommt noch dazu, dass sich einige Versorger von Suchmaschinen wie Check24 komplett zurückgezogen haben, um ihre "Preisgestaltung anzupassen", so heißt es beispielsweise von Seiten des Strom- und Gasanbieters EnBW. Alte Verträge werden einfach gekündigt, aber auch neue Verträge, die unter dem alten, also günstigeren Preismodell geschlossen wurden, seien kurze Zeit später storniert worden, sagte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg dem SWR. Im Angebot stünde dann nur noch das neue Preismodell, also das teurere. All das wird von Verbrauchern stark kritisiert.

Verträge: alte Angebote werden durch teure Preismodelle ersetzt

Solch einen konkreten Fall schilderte eine Verbraucherin dem SWR: Sie habe vor einigen Wochen bei Check24 nach dem günstigsten Preismodell für Gas gesucht und sich daraufhin für ein Angebot der EnBW entschieden. Der Vertrag wurde abgeschlossen, die Kundin hat eine Bestätigungs-Email erhalten und eine Vertragsnummer. Rund vier Wochen später wurde der Auftrag via E-Mail seitens EnBW storniert. Eine Begründung wurde der Kundin nicht genannt. Die Verbraucherin hat sich daraufhin telefonisch mit der EnBW in Verbindung gesetzt. Ihr wurde dann ein neuer Vertrag angeboten, aber diesmal mit dem teuren Preismodell - nämlich mit einem Zuschlag von rund 500 Euro im Jahr. Das alte Angebot gab es nicht mehr, sagt die Verbraucherin.

Die SWR Aktuell-Redaktion hat daraufhin beim Strom- und Gasanbieter EnBW nachgefragt und folgende Antwort bekommen: "Wir gehen aktuell davon aus, dass wir den Fehler verschuldet haben und entschuldigen uns bei der Kundin. Es ist irgendwas bei uns im System passiert, sodass am Ende eine Stornierung zustande kam. Es ist keine Masche", so Heiko Willrett von der EnBW. Außerdem biete man der Kundin nun nochmals ein günstigeres Angebot an, sagte Willrett.

Steigende Strom- und Gaspreise - Anbieter nutzen die Gunst der Stunde

Dies sei jedoch kein Einzelfall, erkennt Sylvia Scheibenberger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Es seien in den letzten 14 Tagen öfter Beschwerden reingekommen. "Wir beobachten verstärkt, dass Angebote die gemacht wurden plötzlich storniert werden. Das war jetzt nicht nur die EnBW, sondern auch andere Versorger, die Vertragsbestätigungen rausschicken und dann kommt plötzlich eine Stornierung", erklärte Scheibenberger gegenüber dem SWR. Dann gebe es Energieversorger, die sich bei Kündigungen auf die Pandemie und die steigenden Gaspreise berufen. "Dann haben wir Fälle bei denen der Versorger die Belieferung überraschend einstellt und es damit begründet, dass er die Belieferung im Netzgebiet nicht mehr vornimmt. Kommt ja de facto auch einer Kündigung gleich", erklärt sie weiter. Die Annahme sei hier, dass Energieunternehmen die Gunst der Stunde nutzen würden, um Preise draufzuschlagen.

Willrett von der EnBW stimmt der Aussage der Verbraucherzentrale zu. "Die Fälle haben deutlich zugenommen, dass Verträge nicht zustande gekommen sind". Das liege aber an einer Novelle bei Energieunternehmen - die Willenserklärung, die es seit diesem Sommer gebe. "Seit es diese Willenserklärung gibt sehen wir einen sprunghaften Anstieg von nicht zustande gekommenen Vertragsverhältnissen über den telefonischen Weg. Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist es nicht bekannt, dass es diese gibt. Sie kommt per Mail und landet oft im Spam", erklärte Willrett. Und wenn binnen einer gewissen Frist diese Willenserklärung nicht eingehe, dürfe es nicht zu einem Vertragsabschluss kommen.

Weltweiter Anstieg der Energiepreise - nur ein temporärer Effekt?

Die momentane Situation auf dem Markt sei eine "absolut außergewöhnliche Situation", erklärt Dagmar Ginzel von Check24 gegenüber dem SWR. "Wir hatten 2020 ein sehr niedriges Preisniveau im Bereich Gas und haben jetzt Preissteigerungen an der Börse um fast 500 Prozent. Und damit eine sehr hohe Preissituation", so Ginzel. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation sei es so, dass Versorger sich kurzfristig aus Vertriebskanälen zurückgezogen haben, sagte Ginzel. "Das heißt einzelne Versorger haben auch auf ihren Webseiten angekündigt, dass sie im Moment keine Neukunden aufnehmen können und dass sie die Preise neu kalkulieren. Das ist diesem Preisniveau geschuldet. Das ist auch absolut nichts Unübliches", erklärt Ginzel weiter.

Energieunternehmen wie die EnBW seien außerdem nicht für die Gas oder Strompreise zuständig, so Willrett. "Die Marktpreise sind grundsätzlich in den letzten Wochen und Monaten gestiegen. Hinzukommt, dass die Nachfrage massiv gestiegen ist. Dadurch, dass nach Corona die Wirtschaft weltweit wieder hochfährt, insbesondere im asiatischen Raum. Und dass sich diese beiden Faktoren gegenseitig verstärken", sagt er. Der Strompreis bestehe tatsächlich aus rund 75 Prozent aus Steuern, Abgaben, Umlagen und staatlich regulierten Netzentgelten. "Das heißt, es bleiben grob 25 Prozent oder weniger übrig, dass ein Energieunternehmen tatsächlich den Preis beeinflussen kann", erklärte er weiter. Willrett von der EnBW gibt einen positiven Ausblick: "Expert*innen gehen davon aus, dass der Preisanstieg ein temporärer Effekt ist, der wieder abflachen wird im kommenden Jahr".