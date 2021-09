Ganztagsbetreuung beschlossen: Rechtsanspruch wird für BW teuer

Jedes Grundschulkind in Baden-Württemberg hat ab 2026 ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Bund und Länder haben sich nach langem Streit geeinigt. Aber der Kompromiss kostet.

Ab dem Schuljahr 2026/27 hat jedes Kind in Baden-Württemberg einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Am Montagabend haben sich Bund und Länder im Streit um die Finanzierung des Vorhabens geeinigt. Es war ein Kompromiss in letzter Minute, das Projekt der Großen Koalition kann damit noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.

BW muss neue Ganztagsbetreuungsplätze schaffen

Die Pläne der Großen Koalition sehen vor, dass jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt. Dafür müssen Berichten zufolge allein in Baden-Württemberg mehrere Hunderttausend Betreuungsplätze geschaffen werden.

"Wir haben immer noch Nachholbedarf. Wenn sich die Wirtschaft erholt, werden wir es zu gegebener Zeit schon packen. Es ist ja ein Stufenplan und stufenweise werden wir in der Lage sein, das wirtschaftsmäßig abzusichern."

Wegen des Streits um die Finanzierung hatten die Bundesländer die Pläne für einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler vor der Sommerpause gestoppt. Das Finanzierungsangebot des Bundes sei völlig unzureichend gewesen, so der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Der Bundesrat verwies das Vorhaben deshalb in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Insgesamt geht es um mehrere Milliarden Euro.

Kompromiss dürfte BW-Haushalt belasten

Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern dürfte den Landeshaushalt belasten, sagte Kretschmann dem SWR. Eigentlich hatte Baden-Württemberg erreichen wollen, dass sich Bund und Länder die Kosten für die Ganztagsbetreuung jeweils zur Hälfte teilen, das ließ sich aber nicht durchsetzen. Trotzdem sieht Kretschmann die Einigung als "echten Durchbruch": Sie sende ein starkes Signal für mehr Bildungsgerechtigkeit sowie für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die Wirtschaft.

"Ja, ich bin zufrieden. Wir konnten erreichen, dass sich der Bund stärker, verbindlicher und über längere Zeit hinweg engagiert."

Zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung hat die Bundesregierung mehrere Hundert Millionen Euro zugesagt. Laut Kretschmann ist das nicht genug: Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung werde die Haushalte der Länder erheblich unter Stress setzen.

Verband Bildung und Erziehung begrüßt Einigung

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg begrüßt die Einigung von Bund und Ländern. Er wünscht sich jedoch eine Unterscheidung zwischen Ganztagsbetreuung und Ganztagsschule, da die Betreuung im ersten Fall durch externe Kräfte geleistet werde, im zweiten Fall dagegen mehr Lehrkräfte nötig seien. Außerdem besteht der VBE auf die schulische Autonomie: "Nicht jede Schule muss sich zu einer Ganztagsschule entwickeln. Ganztag darf nicht verpflichtend verordnet werden, sondern muss abhängig sein vom Bedarf und von der Entscheidung der schulischen Gremien", so der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand. Der VBE vertritt mehr als 18.000 Menschen im Bildungsbereich.