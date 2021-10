Ganztags-Grundschulen: Wie löst BW Finanzierung und das Personal-Problem?

Ab dem Schuljahr 2026 haben in Baden-Württemberg neu eingeschulte Kinder ein Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Doch das bringt Probleme mit sich.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den Landtag heute darüber informieren, wie der Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Grundschule vorangetrieben werden soll. In fünf Jahren haben neu eingeschulte Kinder auch hier im Land einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung der Grundschule.

Mehr Plätze, mehr Personal vonnöten

Das stellt insbesondere Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen: Bis zum Schuljahr 2026/2027 müssen die Kommunen nun mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes die Zahl der Plätze massiv steigern und Personal finden. Denn das Land hat hier großen Nachholbedarf.

Kretschmann zufrieden

Bund und Länder einigten sich Anfang September auf einen Kompromiss im Finanzstreit, wonach Berlin seinen Anteil an den Betriebskosten nochmal deutlich erhöht. Das verbuchte Kretschmann als großen Erfolg, weil der Bundesrat auf seine Initiative hin das Gesetzesvorhaben des Bundes zunächst aufgehalten hatte.

Offene Fragen beim Gemeinderat

Städte, Kreise und Gemeinden in Baden-Württemberg hadern jedoch mit der Lösung. Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sagte der "Südwest Presse": "Allein in Baden-Württemberg wird dieses Gesetz jährlich einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Betriebskosten auslösen. Bisher ist weder eine auskömmliche Finanzierung geklärt noch die Frage, wie das personell gestemmt werden soll."