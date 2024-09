Der Protest der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg zeigt wohl Wirkung: Am Montagabend hat sich die grün-schwarze Landesregierung darauf geeinigt, den Kommunen beim Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen deutlich stärker unter die Arme zu greifen. Auch das vielfach kritisierte Losverfahren zur Verteilung der knappen Fördermittel des Bundes ist damit vom Tisch. Außerdem will die Koalition aus Grünen und CDU noch mehr Geld für die kommunalen Krankenhäuser in die Hand nehmen.