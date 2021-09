Gleich in zwei Hotels in Baden-Württemberg hat es innerhalb weniger Tagen gebrannt. Während beim Luxushotel in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) vermutlich ein falsch durchgeführter Saunaaufguss die Ursache war, handelt es sich beim Brand des "Badischen Hofs" in Baden-Baden vermutlich um Brandstiftung. mehr...