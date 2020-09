Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) beharrt darauf, dass die hierzulande üblichen kommunalen Angebote in der Ganztagesbetreuung von Grundschülern in die Bundesförderung aufgenommen werden sollten. Der Bund will 750 Millionen Euro an die Länder verteilen, aber nur für schulische Angebote. Das sehen das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die Opposition im Landtag genauso. Baden-Württemberg würde knapp 100 Millionen Euro erhalten.