Wird Stuttgarter S-Bahn bis Rottweil verlängert?

Die Gäubahn wird ab 2025 mehrere Jahre lang nicht mehr den Stuttgarter Hauptbahnhof bedienen. Zu diesem Schluss kommen auch neue Gutachten der Anrainergemeinden. Diese wurden am Dienstag zusammen mit neuen Lösungsvorschlägen vorgestellt.

Für viele Gemeinden an der Gäubahn-Strecke sind die neuen Vorschläge eine Enttäuschung. Denn jetzt haben auch ihre eigenen Gutachten gezeigt: Das, was sie wollen, scheint zu aufwändig und zu teuer. Sie wollten, dass die alten Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof erhalten bleiben für die Gäubahn - so lange bis der neue Tunnel fertig ist. Dann hätte die Gäubahn auch durchgehend an den Hauptbahnhof fahren können.

Gutachten: S-Bahn soll bis nach Horb oder Rottweil verlängert werden

Am Sinnvollsten halten die Gutachter nun eine Verlängerung der S-Bahn aus Stuttgart bis nach Horb oder Rottweil. Außerdem soll das Umsteigen in Stuttgart-Vaihingen so bequem wie möglich werden. Diese neuen Vorschläge gehen nun an die Entscheidungsgremien.

In Auftrag gegeben hat die neuen Gutachten der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn. Die ersten Gutachten der Bahn hatten die Anrainergemeinden für nicht unabhängig erklärt.

Gäubahn: Bahn-Verbindung zwischen Stuttgart und Zürich

Die Gäubahn ist eine wichtige Nord-Südverbindung für den Fern- und Nahverkehr. Ihre Züge fahren von Zürich über Singen, Rottweil und Horb bis nach Stuttgart. Entlang der Strecke wohnen 1,4 Millionen Menschen.