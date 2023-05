König Charles III. gekrönt - mit Gästen aus Baden-Württemberg

Rund acht Monate nach dem Amtsantritt wurden König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla am Samstag gekrönt. An der Zeremonie nahmen auch Gäste aus Baden-Württemberg teil.

Es war die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Mehr als 2.300 Gäste verfolgten den Gottesdienst in der Westminister Abbey, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet wurden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Die Krönung des britischen Königs Charles III. am Samstag in der Londoner Kirche Westminster Abbey wurde auch hierzulande mit Spannung beobachtet. In Stuttgart gab es eine Veranstaltung, zudem waren auch Gäste aus Baden-Württemberg in London. Im September vergangenen Jahres ist Königin Elizabeth II. verstorben.

Paare aus BW bei Krönungszeremonie von Charles in London eingeladen

Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg aus Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) war mit seiner Ehefrau am Samstag live in London dabei, als König Charles III. und die Königsgemahlin Camilla gekrönt wurden. Fürst Philipp ist der engste Verwandte des Königs in Deutschland. Seine Großeltern waren schon bei der Krönung von Königin Elizabeth II. eingeladen.

Dem SWR sagte er, er sei sehr gespannt auf die Riten in der voraussichtlich zweistündigen Zeremonie. Die Veranstaltung sei genau durchgetaktet, es gebe einen strengen Zeitplan, wann er zum Beispiel durch die Sicherheitskontrolle müsse oder wann er zum Platz gehe.

2.000 Gäste zur Krönung geladen

Auch Bernhard Markgraf von Baden aus Salem (Bodenseekreis) war mit seiner Ehefrau in London vor Ort, wie ein Sprecher mitteilte. Insgesamt waren 2.000 Gäste zur Krönung in der Westminster Abbey eingeladen. Das Haus Baden ist ebenfalls verwandt mit dem britischen Königshaus. Das Paar blicke dem außerordentlichen Ereignis mit Freude und Spannung entgegen, hieß es.

Gemeinsames Feiern: Veranstaltungen in BW während Krönung

In der Landeshauptstadt Stuttgart lud "The English Tearoom" dazu ein, gemeinsam die Krönung von Charles III. zu feiern. Es gebe einen speziellen Krönungstee, teilte der Teeladen auf Facebook mit. Der Verkaufserlös solle für einen guten Zweck gespendet werden.