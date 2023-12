Das achtjährige Gymnasium ist in Baden-Württemberg seit rund 20 Jahren Standard. G9 gibt es noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen, an einigen Privatschulen sowie an beruflichen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Seit Langem wird über eine Rückkehr zu G9 diskutiert. Nun will die Landesregierung nach wachsendem Druck ein Konzept für ein "neues G9" erarbeiten. Schüler und Lehrer an einem G9-Gymnasium in Stuttgart erklären, warum sie neun Jahre bis zum Abitur besser finden als G8.