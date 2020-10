In Baden-Württemberg werden vermehrt Flugblätter von Corona-Leugnern an Haushalte verteilt. So will im Landkreis Esslingen beispielsweise ein Flyer auf die angebliche Gefahr von Mund-Nasen-Bedeckungen aufmerksam machen. Nach SWR-Recherchen kursieren die Flyer mittlerweile in mehr als 500 Städten und Landkreisen. mehr...