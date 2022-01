Seit Freitag gilt die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Änderungen gibt es bei der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Baden-Württemberg hat nun eine FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln ist Teil der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung, die am Freitag (28.1.) in Kraft trat.

FFP2-Masken nun auch in Bus und Bahn

In der Warn- und den beiden Alarmstufen gilt von nun an eine generelle FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen für Personen ab 18 Jahren. Darunter fallen geschlossene öffentliche Fahrzeugbereiche in den Verkehrsmitteln des Luftverkehrs, der Fahrgastschifffahrt, des öffentlichen Personennahverkehrs und des öffentlichen Personenfernverkehrs. Damit wird die FFP2-Maske ab der Warnstufe in Bus und Bahn zur Pflicht für Erwachsene.

Ausnahme: Kinder und Jugendliche

Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Maskenplicht generell ausgenommen. Für Sechs- bis Siebzehnjährige gelten in Bus und Bahn dieselben Vorschriften wie im Schulgebäude: Zwar ist die Maske Pflicht, medizinische Masken sind aber ausreichend. Ob Warn- oder Alarmstufe - die Regelung bleibt bestehen.

Bei Verstoß gegen FFP2-Maskenpflicht: Bußgeld droht

Wer entgegen der Maskenpflicht ohne Maske fährt, muss mit einem Bußgeld von 70 Euro rechnen. 30 Euro fallen an, wenn die falsche Maske getragen wird.

Ganz unabhängig vom baden-württembergischen Stufensystem gilt nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes im Personennahverkehr weiterhin die 3G-Regel.