Baden-Württemberg: Rund ein Fünftel verdient weniger als zwölf Euro die Stunde

Etwa jeder fünfte Arbeitnehmer in Baden-Württemberg bekommt einen Stundenlohn von weniger als zwölf Euro. Bundesweit ist die Quote oft noch höher. Die Linke sieht ein "Defizit an Leistungsgerechtigkeit".

Fast 1,3 Millionen Menschen in Baden-Württemberg bekommen einen Stundenlohn von weniger als zwölf Euro. Das ist rund ein Fünftel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. Das geht aus einer Sonderauswertung hervor, die die Linke im Bundestag beim Statistischen Bundesamt angefragt hatte.

Quote vor allem im Osten hoch

In Rheinland-Pfalz ist die Quote noch höher, hier verdient jeder Vierte weniger als zwölf Euro. Bundesweit sind es rund zehn Millionen Menschen. Besonders hoch ist die Quote im Osten. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verdient rund ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger als zwölf Euro pro Stunde. Doch auch im Westen liegt die Quote in allen Bundesländern bei mehr als 20 Prozent.

Linke will Mindestlohn auf 13 Euro erhöhen

"Wir haben ein Defizit an Leistungsgerechtigkeit", so Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken. "Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Geschichte vom Hochlohnland eine Mär ist." SPD und Grüne fordern in ihren Wahlprogrammen einen höheren Mindestlohn von zwölf Euro. Die Linke hat sich auf 13 Euro festgelegt. Bartsch wirbt für eine Koalition dieser drei Parteien. Ein solcher höherer Mindestlohn sei nur in einem Mitte-Links Bündnis möglich. Damit würden auch die Sozialausgaben um 10 Milliarden Euro sinken, weil die Aufstockerleistungen wegfielen, so Bartsch. Aufstocker werden Erwerbstätige genannt, deren Lohn nicht für den Lebensunterhalt reicht und die deswegen zusätzlich Hartz 4 erhalten.

Aktuell liegt der Mindestlohn in Deutschland bei 9,60 Euro. Bis zum 1. Juli 2022 soll er auf 10,45 Euro steigen.