Gute Chancen auf Einigung im Tarifstreit der Metallindustrie?

Gewerkschaft und Arbeitgeber haben vor der fünften Verhandlungsrunde signalisiert, zu einem Abschluss bereit zu sein. In BW nahmen am Mittwoch erneut Tausende an Warnstreiks teil.

Einen Tag vor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich in Baden-Württemberg tausende Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Knapp 28.000 Menschen legten am Mittwoch laut IG Metall ihre Arbeit nieder. Die größte Kundgebung fand mit 3.500 Teilnehmenden in Mannheim statt. Den Angaben zufolge beteiligten sich seit dem Auslaufen der Friedenspflicht Ende Oktober inzwischen mehr als 234.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg an den Warnstreiks.

IG Metall setzt auf Pilotabschluss in Baden-Württemberg

Einig sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass die Beschäftigten eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro bekommen sollen. Gestritten wird dagegen noch, wie stark die Löhne erhöht werden sollen und wie lange der Tarifvertrag gelten wird. Die IG Metall hatte bis zu acht Prozent mehr Lohn gefordert mit einer möglichst langen Laufzeit. Die Arbeitgeber haben noch gar kein Lohnangebot vorgelegt.

Die fünfte Verhandlungsrunde soll am Donnerstag in Ludwigsburg beginnen. Die IG Metall setzt auf einen Pilotabschluss im Bezirk Baden-Württemberg für die deutschlandweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Sollte es doch keine Einigung geben, droht die Gewerkschaft bundesweit mit 24-Stunden-Streiks in sämtlichen Tarifgebieten und Urabstimmungen mit anschließenden Flächenstreiks in einzelnen Regionen.