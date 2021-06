Der Frühling in Baden-Württemberg war zu kalt, zu nass und zu dunkel. Diese Bilanz zieht der Deutsche Wetterdienst kurz vor Beginn des meteorologischen Sommers am 1. Juni.

Das Frühjahr ist in diesem Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen, könnte man meinen. Allerdings stimmt das so nicht ganz. Eigentlich war dieser Frühling insgesamt zu trocken, sagt der Deutsche Wetterdienst nach der ersten Auswertung seiner 2.000 Messstationen, und das schon zum achten Mal in Folge.

Regen im Schwarzwald, zu trocken im Harz

Allerdings kommt es darauf an, wo die Messstationen stehen. In St. Blasien-Menzenschwand im Südschwarzwald fiel am 6. Mai die bundesweit höchste Regenmenge an diesem Tag - 76,7 Liter. Überhaupt hat es im Schwarzwald und am Alpenrad am meisten geregnet, der Harz, das Thüringer Becken und die Uckermark haben dafür viel zu wenig Wasser von oben abgekriegt. Im Schnitt sollten es in Deutschland 186 Liter pro Quadratmeter sein, es waren aber nur rund 175 Liter. Das meiste davon fiel im Mai - der war zu nass, März und April dagegen zu trocken.

Vermutlich sind der See und der Regen wärmer als die Luft - die hatte bei dem Kopfsprung gerade mal 4 Grad. picture-alliance / Reportdienste Thomas Warnack

Durchschnittlich 0,5 oder 1,7 Grad zu wenig zeigte das Thermometer in Deutschland an in diesem Frühling, der sich manchmal anfühlte wie ein Herbst. Seit acht Jahren, sagt der Deutsche Wetterdienst, war der Frühling in Deutschland zu warm, diese Serie endete jetzt.

Die zwei Werte liegen an unterschiedlichen Zeiträumen, in denen unterschiedliche Durchschnittstemperaturen erreicht wurden. Aber egal, ob man mit dem Zeitraum 1961-1990 vergleicht oder 1991-2020: 7,2 Grad liegt in jedem Fall unter dem Soll.

Einen Schneemann möchte Anfang Mai niemand mehr sehen, auch nicht in höheren Gefilden wie dem Nordschwarzwald. picture-alliance / Reportdienste Andreas Rosar

Temperaturrekorde in Baden-Württemberg - nach oben und nach unten

Allerdings täuscht der Eindruck, das wäre der kälteste Frühling seit langem gewesen. Einen noch kälteren April gab es zuletzt vor 40 Jahren, aber es war nur der kälteste Mai seit 2010.

Die Temperaturunterschiede waren allerdings gewaltig: Der kälteste Tag dieses Frühjahrs war der 6. April: da meldete Meßstetten auf der Schwäbischen Alb -13,6 Grad. Am 3. Mai kam Meßstetten auf -4,5 Grad, das war der kälteste Tag im Wonnemonat. Und auch der Hitzerekord dieses Frühlings wurde in Baden-Württemberg gemessen. Am Muttertag (9. Mai) zeigte das Thermometer in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 31,3 Grad.

Es gab auch Sonne am blauen Himmel in diesem wenig frühlingshaften Mai 2021. picture-alliance / Reportdienste Tom Weller

Die Sonne machte Überstunden im Frühling

500 Stunden Sonnenschein, das klingt ganz ordentlich und ist leicht mehr als im Schnitt (467 Stunden). Die Bodenseeregion hat mit teilweise über 620 Stunden richtig viel davon abgekriegt, Ostfriesland oder das Sauerland umso weniger (390 Stunden). Dabei hat sich die Sonne eher im März und April gezeigt als im Mai. Da fehlten sogar fast 40 Stunden, um den Sonnenplan zu erfüllen.

Ab dem 1. Juni reden die Meteorologen schon von Sommer, auch wenn dessen Anfang erst am 21. Juni im Kalender steht. Dieser - meteorologische - Sommeranfang verspricht allerdings, dieser Bezeichnung alle Ehre zu machen: Vorhergesagt sind Hochdruckeinfluss und 26 Grad. Auch wenn es ab Mitte der Woche wieder Schauer und Gewitter geben kann, der Regen bleibt wenigstens warm.