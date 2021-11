Ehemalige BW-Kultusministerin Schultz-Hector verstorben

per Mail teilen

Die ehemalige baden-württembergische Kultusministerin Marianne Schultz-Hector (CDU) ist am Freitag im Alter von 92 Jahren verstorben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte ihr Wirken und beschrieb sie als vehemente Streiterin für Chancengleichheit. "Ihr jahrzehntelanges, leidenschaftliches ehrenamtliches Engagement galt einer Gesellschaft, in der alle ihre Talente entfalten können", so der Ministerpräsident. Bis zuletzt habe Marianne Schultz-Hector etwa über die Kulturakademie der Stiftung Kinderland ihre Energie dafür eingesetzt, junge Talente zu entdecken und ihre Begabungen zu fördern. "Ihr Wirken wird fehlen", sagte Kretschmann.