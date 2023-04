Obstbauern in Baden-Württemberg kämpfen gegen Frost an

Wenn es - wie am Wochenende - in der Nacht zu stark friert, sind die Obstblüten in Gefahr. Einige Bauern im Land haben bereits einen Teil ihrer Ernte verloren.

Ein frostiges Frühlingswochenende liegt hinter uns. In der Bodensee-Region war es fast minus fünf Grad kalt, in Südbaden teilweise noch kälter und in und um Karlsruhe zeigte das Thermometer auch fast minus fünf Grad. Ein Albtraum für die Obstbauern in der Region. Denn der starke Frost macht die Obstblüten kaputt.

Totalschaden bei Pfirsichen und Aprikosen

Obstbauer Friedhelm Wenz aus Pfinztal zeichnet ein dramatisches Bild nach dem Nachtfrost der vergangenen Tage. "Wir gehen davon aus, dass wir bei Pfirsichen und Aprikosen einen Totalschaden haben", sagte er im SWR. "Da ist nichts mehr zu ernten." Bei ihm sei die Temperatur auf minus viereinhalb Grad gefallen - das sei viel zu kalt für die Obstbäume, die schon in Blüte stünden. Ähnliche Ausfälle befürchtet er bei Zwetschgen und Süßkirschen.

Apfelernte noch nicht komplett verloren

Etwas optimistischer äußerte sich der Obstbauer zum Zustand der Apfelbäume. Auf seinem Hof in Pfinztal baut er mehr als 20 verschiedene Sorten an. Manche seien in der Entwicklung vor dem Wintereinbruch am Wochenende weiter zurück gewesen und hätten noch nicht geblüht. Deshalb habe er weiterhin die Hoffnung auf eine Apfelernte in diesem Jahr.

Je weiter die Knospe geöffnet ist, desto größer die Gefahr

Frost im Frühling ist kein neues Phänomen, damit mussten Landwirtinnen und Landwirte auch früher klar kommen. Doch die Klimakrise ist auch hier zu spüren. Die heftigen Temperaturschwankungen und vor allem die extreme Kälte mit Temperaturen weit unter Null machen den Obstblüten zu schaffen. Das Problem: Je weiter die Knospen schon geöffnet sind, desto weniger Kälte vertragen sie. Nach einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen verträgt die Apfelblüte geschlossen noch etwa minus acht Grad. Doch nur leicht geöffnet gehen schon bei knapp minus fünf Grad fast alle Blüten kaputt. Typische Sommerfrüchte sind noch empfindlicher. Insgesamt schätzt der Landesverband Erwerbsobstbau Baden-Württemberg, dass die Obsternte im Land wegen des Frosts um etwa 30 Prozent niedriger ausfallen dürfte - genaue Daten fehlen aber noch.

Neuzüchtungen bieten nur bedingten Schutz gegen Nachtfrost

Um das Problem zu lösen, setzen einige Ostbäuerinnen und -bauern auf Neuzüchtungen. Doch auch der Anbau von Sorten, die Frost besser verkraften würden, ist laut Friedhelm Wenz schwierig. "Für unsere Region, mit den Temperaturen, die wir hier haben, kann man durch Züchtungen die Blütezeit nicht zwei bis drei Wochen nach hinten legen." Außerdem könne es sogar Anfang Mai noch Nachtfrost geben. Manche Landwirtinnen und Landwirte behelfen sich mit Feuerstellen zwischen den Pflanzen, die sie - beziehungsweise die Erntehelfer - allerdings die ganze Nacht am Brennen halten müssen.

Dutzende Feuer brennen in einer Obstplantage, um die Kirschblüte vor der eisigen Kälte zu schützen. Die Erntehelfer bleiben die ganze Nacht über, um die Feuer am Brennen zu halten. dpa Bildfunk Felix Kästle

Wirklich helfen kann laut Obstbaur Wenz nur eine sogenannte Frostschutzberegnung. Dabei werden die Obstblüten ständig mit Wasser beregnet und die Blüten vor zu starkem Frost geschützt. Die dafür benötigten Wassermengen stünden in Pfinztal allerdings nicht zur Verfügung, sagt der Obstbauer.

Beregnung der Blüte schützt vor Erfrieren

Am Bodensee sieht da die Lage schon anders aus. Johannes Bentele, Apfelbauer aus Tettnang (Bodenseekreis), hat genügend Wasser und vor allem die nötigen Hilfsmittel. Für die Frostschutzberegnung hat er sich extra einen Weiher angelegt.

Obstbauer Johannes Bentele in Tettnang hat einen Weiher zur Bewässerung seiner Plantage angelegt. SWR Martin Hattenberger

Bentele erzählte am Montagmorgen dem SWR: "Wir haben gestern Abend gleich drei Pumpen angeworfen und erst mal auf 13 Hektar Frostschutzberegnung betrieben."

Frostschutzberegnung Die Frostschutzberegnung dient dazu, im Frühjahr die Obstblüten vor Frost zu schützen. Sobald die Temperaturen unter null Grad gehen, werden die Obstblüten ständig mit Wasser bespritzt. Dadurch kristallisiert Eis um die Blüte herum und es entsteht eine so genannte Kristallisationswärme. Das bedeutet, unter dem kristallisierten Eis sind es konstant null Grad und die Blüte bleibt vor noch kälteren Temperaturen geschützt. Bei weniger als minus acht Grad kann allerdings auch die Frostschutzberegnung nicht mehr viel ausrichten.

Dadurch konnte die Apfelblüte gerettet werden. Der Bauer musste allerdings auf viel Schlaf verzichten, denn die Bäume müssen trotz Beregnung regelmäßig kontrolliert werden. Doch Johannes Bentele ist zuversichtlich: "Die Apfelbäume sind gerettet. Als wir noch keine Frostschutzberegnung hatten, habe ich mir viel Sorgen gemacht. Jetzt nicht mehr."

Hoffnung auf stabiles Frühlingswetter

Für die kommenden Wochen hofft Obstbauer Wenz aus Pfinztal auf eine stabile Wetterlage. Die extremen Temperaturschwankungen der vergangenen Tage sei für die Obstbäume eine große Herausforderung. Und etwas desillusioniert fügt er hinzu: "Das was jetzt kaputt ist, wird durch warme Temperaturen im Anschluss nicht mehr heil." Die Hoffnung liege auf den Knospen, die der Frost nicht kaputt gemacht habe. Daraus könnten sich noch Früchte entwickeln. Ob der Frost in diesem Frühjahr nochmal kommt und vor allem wie kalt es wird, ist noch nicht abzusehen.