Er ist ein enger Vertrauter von Alice Weidel im Bundestag. Nun soll er die AfD BW in die Landtagswahl führen: Markus Frohnmaier würde gegen CDU-Chef Hagel und den Grünen Özdemir antreten.

Der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier soll Spitzenkandidat der Rechtsaußen-Partei bei der Landtagswahl im nächsten Jahr werden. Sein Co-Chef Emil Sänze bestätigte dem SWR am Mittwoch: "Ich habe über meinen Vorschlag mit Markus gesprochen und er hat sich zur Verfügung gestellt. Und das findet große Zustimmung im Landesvorstand. Ich gehe davon aus, dass er große Zustimmung am Parteitag Ende Mai bekommt." Sänze hält seinen 34-jährigen Kollegen für bestens geeignet. "Markus Frohnmaier wäre der geeignete Kandidat als Ministerpräsident. Er hat nicht nur sein politisches Profil geschärft, sondern ist auch in der Lage, sich auf dieser Bühne zu bewegen."

Frohnmaier werde im Wahlkampf im Bundestag bleiben, erklärte Sänze. "Da wir große Anhänger sind von Experten in der Regierung, stützen wir diesen Vorschlag - verbunden mit dem Wunsch, dass die Parlamente fraktionsübergreifend wieder ihrer Funktion der Kontrolle der Regierung nachkommen."

AfD-Landeschef Frohnmaier enger Vertrauter von Partei-Chefin Alice Weidel

Frohnmaier selbst sagte dem SWR, er fühle sich sehr geehrt. Offiziell erklären werde er sich aber erst Anfang Mai. Zuletzt hatte er häufiger gesagt, er gehe dorthin, wo die Partei ihn haben wolle. Der Bundestagsabgeordnete Frohnmaier gilt als enger Vertrauter von AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel. Er war früher ihr Pressesprecher. Kritiker halten ihm immer wieder vor, eine zu große Nähe zu Russland zu haben.

Angesichts des Aufwinds in Umfragen sieht die AfD Chancen, nach der Landtagswahl im März 2026 den Ministerpräsidenten zu stellen. Allerdings will von den anderen Parteien keine mit den Rechtspopulisten zusammenarbeiten. Für die CDU will Partei- und Fraktionschef Manuel Hagel (36) antreten, für die Grünen geht Cem Özdemir (59) ins Rennen. Auch die beiden müssen noch von Parteitagen im Mai bestätigt werden.