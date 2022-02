Frist zum Umtausch alter Führerscheine verlängert

per Mail teilen

Bei Kontrollen droht weiter kein Bußgeld: Nach einer Entscheidung im Bundesrat dürfen Autofahrer ihre alten Papierführerscheine länger behalten. In fünf Monaten endet die Frist für den Umtausch.

Autofahrer und -fahrerinnen, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden und noch im Besitz eines veralteten Führerscheins aus Papier sind, dürfen diesen nun noch bis 19. Juli 2022 umtauschen. Diese Fristverlängerung hat der Bundesrat am Freitag beschlossen.

BW-Innenminister: Umtauschfrist wegen Corona-Pandemie verlängert

Bislang war der Umtausch der bis 1998 ausgestellten Papierführerscheine gegen den EU-Kartenführerschein bis 19. Januar 2022 Pflicht. Auch wer mit einem veralteten Führerschein bei einer Kontrolle auffällt, muss aufgrund der nun beschlossenen Fristverlängerung keine Geldbuße fürchten.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) begründete den Aufschub mit der Corona-Pandemie. Aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten oder dem Infektionsrisiko hätten Betroffene den Gang aufs Amt vermieden - wegen der Pandemie solle aber niemand zur Kasse gebeten werden, so Strobl. Vekehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte dem SWR: "Ich bin sehr zufrieden, dass es jetzt nochmal eine klare Frist gibt. Ein halbes Jahr - dann muss es aber auch geschehen sein."

Bis 2033 einheitliche Führerscheine in der ganzen EU

Nach und nach werden alle deutschen Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gegen den EU-Kartenführerschein ausgetauscht. Bis Anfang 2033 sollen in der gesamten Europäischen Union nur noch einheitliche und fälschungssichere Führerscheine im Umlauf sein. Außerdem sollen sie in einem zentralen Register erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Insgesamt müssen in Deutschland laut Bundesverkehrsministerium rund 42 Millionen Führerscheine ausgetauscht werden.