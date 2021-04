Wer in Baden-Württemberg zum Friseur will, muss seit dieser Woche einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können. Für viele Friseurbetriebe hat das schon jetzt Auswirkungen auf das Geschäft.

Seit Montag ist ein negativer Schnelltest Bedingung für einen Friseurtermin in Baden-Württemberg - zumindest dann, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis einen Wert von 100 übersteigt. Ausnahmen gelten für Kunden, die bereits geimpft sind, oder einen Nachweis einer durchgemachten Infektion vorlegen können. Mit der Bundes-Notbremse gilt die Testpflicht ab diesem Freitag auch für auch für Fußpflege. Doch welche Tests akzeptiert werden, darüber scheinen viele den Überblick verloren zu haben.

Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein

Für die Tests gelten genaue Vorschriften: Sie müssen von geschultem Personal, in einer offiziellen Teststelle - beispielsweise einer Apotheke - oder in einem Testzentrum vorgenommen werden. Ein Selbsttest reicht nicht aus. Außerdem muss der Schnelltest tagesaktuell sein, das heißt er darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Test-Kapazitäten nicht überall ausreichend

Für einige Menschen scheint diese Regelung eine abschreckende Wirkung zu haben. Gerade dann, wenn es zu wenig Testmöglichkeiten vor Ort gibt. Deshalb hätten vor allem Friseurbetriebe im ländlichen Raum mit Terminabsagen zu kämpfen, sagte der Landesgeschäftsführer des Fachverbands für Friseure und Kosmetik in Baden-Württemberg, Matthias Moser, gegenüber dem SWR. Er geht von Umsatzeinbrüchen um bis zu 80 Prozent aus - vor allem dort, wo die Infrastruktur hinsichtlich der Teststellen und -Zentren schlecht ausgebaut ist.

Schon bevor die Regelung für Friseurbetriebe am Montag in Kraft getreten ist, habe man die Landkreise aufgefordert für die Umsetzung der Testpflicht die nötige Infrastruktur zu schaffen. Das sei bislang nicht überall geschehen. Und das wiederum habe Auswirkungen auf das Geschäft. "Wir bitten um eine pragmatische, praktikable Lösung, die aktuelle Regelung ist existenzgefährdend", warnte Moser. Es könne nicht sein, dass Friseure unter dem Druck der Auflagen am Ende wieder unfreiwillig schließen müssten.

"Das Telefon steht still"

Für den Friseurbetrieb von Boris Gassert in Mosbach-Neckarelz gab es in den vergangenen Tagen noch genug zu tun. Doch Gassert macht sich Sorgen darum, wie lange das so bleibt. "Das Telefon steht einfach still", sagte der Mosbacher im Gespräch mit dem SWR. Er befürchtet, dass viele seiner Kunden wegen der Testpflicht erst einmal auf den Friseurbesuch verzichten werden. Was das Testangebot angehe, seie sein Landkreis gut aufgestellt.

Angst vor zunehmender Schwarzarbeit

"Am Ende muss ich meine Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken", so Gassert. Er ist sich sicher: Die neue Regelung würde letzten Endes vor allem die Schwarzarbeit befördern. Ähnliche Befürchtungen äußert auch Matthias Moser vom Fachverband Friseur und Kosmetik in Baden-Württemberg. "Die Menschen suchen sich andere Möglichkeiten, die dann eben nicht so einfach kontrolliert werden können", sagte Moser.

Handwerkskammer fordert Planungssicherheit

Bereits am Donnerstag hatte der Hauptgeschäftsführer der Stuttgarter Handwerkskammer, Thomas Hoefling, mehr Klarheit und Planungssicherheit bei der Umsetzung der Corona-Verordnung des Landes gefordert. Sie werfe viele Fragen auf, kritisierte Hoefling. "Interpretationsspielraum besteht beispielsweise hinsichtlich der Testung von Kindern, die eine Friseurdienstleistung in Anspruch nehmen, oder des notwendigen Nachweises der Schnelltests." In Gesprächen mit dem Sozialministerium setze sich das Handwerk dafür ein, dass diese Unsicherheiten schnellstmöglich ausgeräumt werden, hieß es.