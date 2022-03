An vielen Tankstellen in Baden-Württemberg sind die Sprit-Preise durch den Krieg in der Ukraine auf weit über zwei Euro pro Liter geklettert. Und auch das Heizen mit Öl und mit Gas wird teurer - und könnte noch teurer werden. Was wäre, wenn man durch weniger Kochen und weniger Heizung auf russisches Gas verzichten und Putin unter Druck setzen würde?