Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Sonntagabend das nächste Halbfinalspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen die Powervolleys Düren gewonnen. Damit ist der VfB nur noch einen Sieg vom Finale der Bundesliga-Play-offs entfernt. Am Mittwoch geht die Halbfinalserie in Düren weiter.