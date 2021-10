Zweites Gutachten zur Zukunft der SRH-Kliniken?

Das drohende Aus der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf beschäftigt am Donnerstag den Verwaltungsausschuss des Sigmaringer Kreistags. Es geht um ein zweites Gutachten.

Der Ausschuss entscheidet am Nachmittag in öffentlicher Sitzung in Mengen, ob für das medizinische Zukunftskonzept der SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben werden soll. Vor gut zwei Wochen hatte die Geschäftsführung der SRH angekündigt, die Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf schließen und die stationäre Versorgung von Patienten ganz nach Sigmaringen verlagern zu wollen. Grundlage dafür war ein Gutachten, das rückläufige Fallzahlen prognostizierte und eine Konzentration auf einen größeren Standort empfahl.

Zukunftsfähigkeit der stationären Versorgung

Nun will die Sigmaringer Landkreis-Verwaltung gemeinsam mit dem Spitalfonds ein zweites Gutachten in Auftrag geben. Es soll die medizinische, personelle und betriebswirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der stationären Versorgung im Kreis Sigmaringen bewerten, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Und es soll aufzeigen, welche Ideen es im Bereich der ambulanten Versorgung für eine eventuelle Nachnutzung der Klinikstandorte in Bad Saulgau und Pfullendorf geben könnte.

Protest gegen drohende Schließungen

Gegen die angekündigten Schließungen gibt es Protest, zuletzt demonstrierten am Dienstag in Pfullendorf 300 Menschen. Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) und Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler (CDU) sprachen nach Bekanntgabe der Schließungspläne von schmerzlichen Einschnitten. Beide forderten, dass vor einer Entscheidung noch eine zweite Meinung zu dem Konzept eingeholt werden solle. Auch die Bürgermeisterin der Stadt Bad Saulgau, Doris Schröter (Freie Wähler), kündigte an, gegen die Pläne kämpfen zu wollen. Die Folgen für die medizinische Versorgung in der größten Stadt im Kreis Sigmaringen wären fatal, sagte sie im SWR-Interview.