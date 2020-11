Die Ravensburg Towerstars haben auch ihr zweites Spiel dieser Saison gewonnen. Die Eishockeyspieler schlugen am Sonntag den EC Bad Nauheim mit 7:1. Damit belegen sie nun souverän den ersten Platz der Tabelle in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga. Erst am Freitag waren die Ravensburger mit einem 6:3 gegen die Tölzer Löwen in die Saison gestartet.