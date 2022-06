In Bazenheid im Kanton St. Gallen ist nach einem schweren Arbeitsunfall Anfang der Woche nun auch der zweite Mitarbeiter in der Klinik gestorben. Laut Polizei St. Gallen befanden sich die beiden Arbeiter in der Nähe eines Druckbehälters aus dem plötzlich Druck entwich. Die 54 und 57 Jahre alten Männer erlitten schwere Verbrennungen. Die Untersuchungen zu dem tödlichen Unfall dauern an.