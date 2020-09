Bei der Oberbürgermeisterwahl in Biberach am 18. Oktober hat der amtierende OB Norbert Zeidler einen Gegenkandidaten. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Montag ging noch eine zweite Bewerbung ein. Das bestätigte die Stadtverwaltung gegenüber dem SWR. Jetzt müsse der Wahlausschuss die Kandidatur prüfen. Wegen der Corona-Pandemie erhalten in diesem Jahr alle Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen per Post. Diese müssen nicht mehr extra beantragt werden.