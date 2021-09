Zweite Tarifrunde bei Kliniken Schmieder

Die Tarifverhandlungen bei den Kliniken Schmieder gehen am Dienstag in Allensbach im Kreis Konstanz in die zweite Runde. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, würden die Beschäftigten mit einer Aktion in der Mittagspause ihrer Forderung nach mehr Geld und freien Tagen Nachdruck verleihen. Verdi fordert fünf Prozent, mindestens 200 Euro mehr Gehalt im Monat und zwei zusätzliche Tage Urlaub. Die Kliniken Schmieder haben rund 2.200 Beschäftigte an Standorten im Kreis Konstanz, Stuttgart und Heidelberg.