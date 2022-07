Zweite Gasleitung für Konstanz kommt nicht

Die Stadtwerke Konstanz verzichten auf den Bau einer zweiten Gasanbindung. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Klimaschützer hatten die 20 Millionen Euro teure Leitung heftig kritisiert.

Man habe die Entscheidung getroffen, um die Konstanzer Klimaschutzziele einzuhalten und weil man Erdgas nicht als Energieträger der Zukunft sehe, so die Stadtwerke in einer Mitteilung. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch argumentiert, die Versorgungssicherheit in Konstanz sei ohne die zweite Leitung gefährdet. In einem sehr kalten Winter bei hohem Gasverbrauch würde die bestehende Gasleitung eventuell nicht ausreichen. Deshalb sei man rechtlich gezwungen, eine weitere Anbindung zu bauen.

Politische Situation verändert Kundenverhalten

Die rechtlichen Bedingungen aber hätten sich jetzt geändert. Bei Engpässen könnten zum Beispiel Großkunden vom Netz genommen werden. Hinzu käme, dass in der aktuellen politischen Situation die Kunden schneller als angenommen auf alternative Energien umsteigen würden.