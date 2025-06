Zweijährige aus Bingen (Kreis Sigmaringen) vermisst

per Mail teilen

Ein zweijähriges Mädchen aus Bingen im Kreis Sigmaringen wird seit gestern Abend vermisst. Laut Polizei war es aus der Wohnung der Eltern verschwunden

Fast 200 Einsatzkräfte haben gestern (Sonntag) Abend und in der Nacht nach dem Kind gesucht, so ein Polizeisprecher. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Wegen den niedrigen Temperaturen sei die Zweijährige in großer Gefahr, sagt die Polizei. Mit Tauchern und Drohnen suchten die Einsatzkräfte nach dem Mädchen - bisher erfolglos. Nebel und Kälte machte den Helfern zu schaffen. Gegen Mitternacht wurde die große Suchaktion abgebrochen. Heute Morgen soll es weitergehen. Warum das Mädchen verschwand, ist noch unklar.