In Friedrichshafen und Markdorf sind Feuerwehren in der Nacht zu Freitag gleich zu zwei Wohnhausbränden ausgerückt. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In Friedrichshafen im Bereich Seewald/Kitzenwiese geriet laut Polizei gegen zwei Uhr ein Reihenendhaus in Brand. Eine 60-jährige Bewohnerin und ihr 62-jähriger Mann retteten sich demnach selbst ins Freie, erlitten aber mutmaßlich Rauchgasvergiftungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Gebäude konnten nach gut einer Stunde Löscheinsatz zurück in ihre Wohnungen. Das Reihenendhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso der Sachschaden.

Brand in Einfamilienhaus und Wohnwagen in Markdorf

In Markdorf, in der Nähe der Feuerwache, wurde fast zur selben Zeit ein Feuer in einem unbewohnten Einfamilienhaus gemeldet. Auch ein daneben abgestellter Wohnwagen brannte laut Polizeiangaben. Dessen 71-jähriger Bewohner blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurde die benachbarte Bundesstrße 33 zeitweilig gesperrt. In Markdorf vermutet die Polizei ein defektes Stromkabel als Brandursache. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Brand in Einfamilienhaus in Markdorf. Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis / Martin Scheerer

Insgesamt waren bei beiden Bränden rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, hinzu kamen zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Polizei.