Ultraleichtflugzeug überschlägt sich bei Landeanflug in Konstanz

Beim Anflug auf eine Landebahn am Flugplatz Konstanz hat sich am Dienstag ein Ultraleichtflugzeug überschlagen. Die beiden Insassen, Vater und Sohn, wurden verletzt.

Auf dem Flugplatz Konstanz ist am Dienstagnachmittag ein Ultraleichtflugzeug beim Landeanflug verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, löste sich beim Aufsetzen ein Rad, in der Folge überschlug sich die Maschine und blieb auf dem Dach liegen. Der Pilot und sein Passagier, bei dem es sich um einen Vater und seinen Sohn handelt, wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen seien, könne man noch nicht sagen.

Noch unklar, warum sich ein Rad beim Landeanflug löste

Warum sich das Bugrad löste, ist noch unklar. Das Flugzeug war laut Polizei im Gleitflug, als es zu dem Unglück kam. Im Anschluss an den Gleitflug zur eingeleiteten Landung habe die Maschine kurz hintereinander zweimal auf der Landebahn des Flugplatzes aufgesetzt. Beim zweiten Bodenkontakt löste sich laut einem Polizeisprecher das Bugrad, also das vordere Rad der Maschine, so dass das Flugzeug nach vorne abkippte, sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb.

Der 62-jährige Pilot und sein 18-jähriger Sohn, der ihn begleitete, seien trotz ihrer Verletzungen ansprechbar gewesen, ergänzte ein Sprecher. Die Flugsicherung habe die Einsatzkräfte verständigt. Weil die Maschine Treibstoff verloren habe, kümmerte sich die Feuerwehr um den Brandschutz.

Großer Einsatz der Feuerwehr bei Flugunglück

Rund 30 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Konstanz dem SWR. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Mittlerweile, so ein Polizeisprecher, sei das Ultraleichtflugzeug in eine Halle gebracht worden. Die Ermittlungen zum Unglückshergang dauerten an.