Der VfB Friedrichshafen hat am Wochenende in der Volleyball-Bundesliga zwei Spiele gewonnen. Am Samstag siegten die Volleyballer vom Bodensee gegen Haching-München 3:0 und am Sonntag gegen die Volleys Herrsching ebenfalls 3:0. In der Tabelle kletterte der VfB damit vom achten auf den vierten Platz. Der mehrfache deutsche Meister hatte zuvor drei Spiele in Folge verloren.