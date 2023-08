per Mail teilen

Bei drei schweren Unfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg sind insgesamt vierzehn Menschen verletzt worden. Eine 18-Jährige kam bei Bad Saulgau ums Leben.

Bei einem schweren Unfall am Ortsausgang von Ravensburg sind am Dienstagnachmittag zwei Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. Eine 30-jährige Autofahrerin geriet nach ersten Informationen der Polizei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Dessen Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Ein drittes Auto mit fünf Insassen, darunter drei Kinder, sei durch herumfliegende Teile getroffen worden, so eine Sprecherin der Polizei. Alle wurden leicht verletzt. Die Landesstraße 288 war zunächst voll gesperrt.

Unfall in Bad Saulgau mit Todesopfer

Bei einem weiteren Unfall bei Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen ist am Dienstagvormittag eine 18-jährige Autofahrerin getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Sie war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto frontal zusammengestoßen. Der 57-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Für die 18-Jährige, die allein im Auto saß, kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.

Die Landesstraße 282 blieb mehrere Stunden gesperrt. Durch den Unfall verloren die Autos Betriebsstoffe, wie Benzin, Öl oder Kühlwasser. Die Erde neben der Straße musste deshalb von der Feuerwehr abgetragen werden, heißt es von der Polizei.

Schwerer Unfall auch bei Krauchenwies

Auch auf der B311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen im Kreis Sigmaringen kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Ein 46-jähriger Autofahrer war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte mit einem anderen Auto zusammen. Der 46-Jährige und zwei Kinder, die im Auto saßen, wurden schwer verletzt. Auch der 36-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen Beifahrer wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe bei den Verletzten nicht, sagte eine Sprecherin. Die Straße blieb bis 16 Uhr gesperrt.